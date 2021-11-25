- 25 Kas 2021 - 14:18 G: 25 Kas 2021 - 14:28

Hazal Kaya’dan Skandal Küfür Önerisi! Sosyal Medyayı Salladı, Yıktı! Öyle Bir Şey Dedi Ki, 83 Milyonu İlgilendiriyor! “En Sevdiğin Küfür…”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hazal Kaya’dan skandal küfür önerisi geldi! Sosyal medyayı sallayıp; yıkan Hazal Kaya, gündeme bomba gibi düştü. Katılmış olduğu programda “En sevdiğiniz küfür hangisidir?” sorusuna şok bir yanıtta bulunan Hazal Kaya, “Yok artık” dedirtti.

FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Misafir dizisinde Buğra Gülsoy’la başrol paylaşan Hazal Kaya, kısa bir süre önce ise İbrahim Selim’in programına katıldı! Sözleri ise gündeme bomba gibi düştü.

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25 Kas 2021 - 14:18 Ankara- Yaşam

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