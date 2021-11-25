Masterchef Dilara Başaran Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Hemşerisi Sergen Özen İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Mavi takıma kaptanlık yapan isim olan Dilara Başaran ise, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının en popüler olan isimlerinden biri haline geldi. Sizde Dilara Başaran ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri haline gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, şimdilerde yarışmacı ile gündemlerden düşmemeye başladı. Bu hafta mavi takıma kaptanlık yapan isim olan Dilara Başaran ise, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının en popüler olan isimlerinden biri haline geldi. Öte yandan Dilara Başaran’ın yaşamına dair detaylardan en çok dikkat çeken şey, yaşı oldu! Peki, MasterChef Dilara Başaran kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? MasterChef Dilara Başaran elendi mi? MasterChef Dilara Başaran evli mi, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
25 Kas 2021 - 14:32 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.