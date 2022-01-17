Gülşen'nin Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Ozan Çolakoğlu İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Yaptığı hit şarkılar ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Gülşen, şimdilerde yeni projeleri ile dinleyicisinin dikkatini çekmeye başladı. Yeni dönemde verdiği konserler de giydiği kıyafetler ile dillerden bir türlü düşmeyen Gülşen, özel yaşamı ile de çok konuşulur hale geldi. Öte yandan Gülşen’in dinleyicilerini en çok şaşırtan detay, ünlü şarkıcının yaşı oldu! Peki, Gülşen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Gülşen evli mi, eşi kim, eşi ne iş yapıyor? Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu arasında kaç yaş fark? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!