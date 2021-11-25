Süha Uygur Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Kardeşi Nejat Uygur İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Bir dönemin efsane isimlerinden biri olan Süha Uygur, şimdilerde dinlenmeye çekildi. Kendisi gibi tiyatrocu bir aileden gelen ve adeta ekranların gözü önünde büyüyen Süha Uygur ile ilgili detaylar haberimizde...
Bir dönemin efsane isimlerinden biri olan Süha Uygur, şimdilerde dinlenmeye çekildi. Kendisi gibi tiyatrocu bir aileden gelen ve adeta ekranların gözü önünde büyüyen Süha Uygur, geçtiğimiz günlerde yeni bir yaşına da bastı. Yeni yaşı ile birlikte seyircisini bir hayli şaşırtan Süha Uygur, bakın kaç yaşında çıktı! Peki, Süha Uygur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Süha Uygur şimdi ne yapıyor? Süha Uygur ile kardeşi Behzat Uygur arasındaki yaş farkı kaç? İşte, detaylar…
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25 Kas 2021 - 14:40 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.