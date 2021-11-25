Tuba Ünsal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Mirgün Cabas İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Bir süredir ekran yaşamından uzak kalan Tuba Ünsal, en son rol aldığı Aşk 101 dizisi ile seyircisiyle hasret giderdi. Buradaki performansı ile bir hayli beğenilen Tuba Ünsal ile ilgili detaylar haberimizde...
Bir süredir ekran yaşamından uzak kalan Tuba Ünsal, en son rol aldığı Aşk 101 dizisi ile seyircisiyle hasret giderdi. Buradaki performansı ile bir hayli beğenilen Tuba Ünsal, şimdilerde yeni projeleri olup, olmaması ile gündeme geldi. Bunun üzerine Tuba Ünsal’ı yakın markajına alan dizi severler, ünlü oyuncunun yaşı karşısında hayrete düştü! Peki, Tuba Ünsal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Tuba Ünsal evli mi, çocuğu var mı, eşi kim? Tuba Ünsal ile eski eşi Mirgün Cabas arasında kaç yaş fak var? İşte, detaylar…
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25 Kas 2021 - 14:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.