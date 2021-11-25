Tuba Ünsal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Mirgün Cabas İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Bir süredir ekran yaşamından uzak kalan Tuba Ünsal, en son rol aldığı Aşk 101 dizisi ile seyircisiyle hasret giderdi. Buradaki performansı ile bir hayli beğenilen Tuba Ünsal, şimdilerde yeni projeleri olup, olmaması ile gündeme geldi. Bunun üzerine Tuba Ünsal’ı yakın markajına alan dizi severler, ünlü oyuncunun yaşı karşısında hayrete düştü! Peki, Tuba Ünsal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Tuba Ünsal evli mi, çocuğu var mı, eşi kim? Tuba Ünsal ile eski eşi Mirgün Cabas arasında kaç yaş fak var? İşte, detaylar…



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