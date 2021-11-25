Aslı Enver Paraya Para Demiyor! Öyle Bir Araba Aldı Ki, Asgari Ücretliler Delirdi! “Bu Kadarı da Pes” Aracın Sadece Tekeri Bile 25 Asgari Ücret…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aslı Enver, paraya para demiyor! Öyle bir araba aldı ki, asgari ücretliler resmen delirdi. Güzel oyuncu Aslı Enver’in almış olduğu arabayı görenler ise “Bu kadarı da pes” yorumlarında bulundu. Birçok kişi arabayı gördükten sonra “Bu arabanın tekeri bile 25 asgari ücreti geçer” ifadelerine yer verdiler. Peki, Aslı Enver ne kadarlık bir araç aldı?
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Aslı Enver, yeni projelere baktığını ise duyurmuştu. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, Meksika tatilinden pozlar paylaşmış ve görenleri kendisine hayran bırakmıştı. Güzelliği ve fiziğiyle akılları başlardan alan Aslı Enver, şimdide arabasının fiyatıyla tepki üzerine tepki topladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.