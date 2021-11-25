- 25 Kas 2021 - 15:07 G: 25 Kas 2021 - 15:15

Masterchef Pelin’in Yaşını Duyanlar Küçük Dilini Yuttu! Ne 20 Yaşında, Ne 25, Ne 30… Danilo Şefin Sevgilisi Olarak Biliniyordu, Ortalık Karıştı! Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin’in yaşını duyanlar küçük dilini resmen yuttu! Ne 20 yaşında, ne 25, ne de 30… Yarışmaya girişiyle akılları başlardan alan başarılı ismin Danilo Şefin sevgilisi olduğu çokça konuşulmuştu fakat daha sonra şarkıcı Gökhan Akar’la sevgili olduğu ortaya çıkmıştı! Peki, Pelin Zaman kaç yaşında?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Masterchef Pelin, hem güzelliğiyle hem de duruşuyla akılları başlardan almıştı. Masterchef yarışmasında yapmış olduğu yemeklerle ve performansıyla çok konuşulan Pelin Zaman’ın Danilo Şef’le sevgili olduğu bile ortaya çıkmıştı. Peki, neler oluyor?

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25 Kas 2021 - 15:07 Ankara- Yaşam

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