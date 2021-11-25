Masterchef Pelin’in Yaşını Duyanlar Küçük Dilini Yuttu! Ne 20 Yaşında, Ne 25, Ne 30… Danilo Şefin Sevgilisi Olarak Biliniyordu, Ortalık Karıştı! Meğer…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin’in yaşını duyanlar küçük dilini resmen yuttu! Ne 20 yaşında, ne 25, ne de 30… Yarışmaya girişiyle akılları başlardan alan başarılı ismin Danilo Şefin sevgilisi olduğu çokça konuşulmuştu fakat daha sonra şarkıcı Gökhan Akar’la sevgili olduğu ortaya çıkmıştı! Peki, Pelin Zaman kaç yaşında?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Masterchef Pelin, hem güzelliğiyle hem de duruşuyla akılları başlardan almıştı. Masterchef yarışmasında yapmış olduğu yemeklerle ve performansıyla çok konuşulan Pelin Zaman’ın Danilo Şef’le sevgili olduğu bile ortaya çıkmıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.