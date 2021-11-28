- 28 Kas 2021 - 11:00 G: 28 Kas 2021 - 11:03

Demet Özdemir Öyle Bir Duş Paylaşımı Yaptı ki Oğuzhan Koç Kalpten Gidebilir! Milyonlar Alevler İçerisine Atıp Resmen Yaktı... "Ne Yapıyorsunuz Demet Hanım?"

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri Demet Özdemir’den ateş eden bornozlu paylaşım geldi! Islak ıslak paylaşan güzel isim, duş sonrası haliyle mest etti. Görenleri çıldırtan Demet Özdemir, ilk defa böylesini paylaştı! Alev alev yakan başarılı isim gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

TV8 ekranlarında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer alarak adını duyuran Demet Özdemir, Erkenci Kuş dizisinde ise büyük bir çıkış yakalamıştı. Erkenci Kuş dizisinde hayat verdiği karakterle dünyaya açılan Demet Özdemir, sosyal medya hesabından ise aktif paylaşımlar yapıyor. Sık sık cesur paylaşımlara yer veren Demet Özdemir’den gelen son paylaşım “Yok artık” dedirtti. Bornozlu haliyle ayna karşısına geçen Demet Özdemir…

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28 Kas 2021 - 11:00 Ankara- Yaşam

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