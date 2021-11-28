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28 Kas 2021 - 11:00

Demet Özdemir Öyle Bir Duş Paylaşımı Yaptı ki Oğuzhan Koç Kalpten Gidebilir! Milyonlar Alevler İçerisine Atıp Resmen Yaktı... "Ne Yapıyorsunuz Demet Hanım?"

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri Demet Özdemir’den ateş eden bornozlu paylaşım geldi! Islak ıslak paylaşan güzel isim, duş sonrası haliyle mest etti. Görenleri çıldırtan Demet Özdemir, ilk defa böylesini paylaştı! Alev alev yakan başarılı isim gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…