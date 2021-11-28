Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hayatının Aşağılanmasını Yaşadı! Rezil Oldu! Hayatının Hatasını Yaptıktan Sonra Öyle Bir Karar Verdi Ki… Demir Bile Kurtaramaz!

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha resmen aşağılandı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Bir Zamanlar Çukurova izleyenleri delirtti. Sevilerek takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman’ın cesedi, metruk bir dolapta bulunmuştu. Tüm Adana’yı sallayan bu durum Züleyha’yı da derinden sarstı. Peki, neler oluyor?

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