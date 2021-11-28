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28 Kas 2021 - 18:25

Masterchef Yarışmasında Kazanan Takım Netleşti! O Takım Kazandı... Sosyal Medya Yıkılıyor, Mehmet Şef Şok İçerisinde! İki İsmin Ayağı Kaydı, Çamura Düştü…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kazanan takım resmen ortaya çıktı. Sık sık Masterchef yarışmasının ifşalanması dengeleri değiştirirken; yeni bir ifşa ise şoke etti. Sosyal medyayı yıkan bu durum ise Mehmet Şefi resmen salladı! İki ismin ayağa kaydı, çamura düştü! Peki, neler oluyor?