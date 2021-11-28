- 28 Kas 2021 - 18:25 G: 28 Kas 2021 - 18:57

Masterchef Yarışmasında Kazanan Takım Netleşti! O Takım Kazandı... Sosyal Medya Yıkılıyor, Mehmet Şef Şok İçerisinde! İki İsmin Ayağı Kaydı, Çamura Düştü…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kazanan takım resmen ortaya çıktı. Sık sık Masterchef yarışmasının ifşalanması dengeleri değiştirirken; yeni bir ifşa ise şoke etti. Sosyal medyayı yıkan bu durum ise Mehmet Şefi resmen salladı! İki ismin ayağa kaydı, çamura düştü! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Sevilerek izlenen Masterchef yarışmasının son bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Kırmızı Takım oyunu kazanırken; Mavi takım ise dokunulmazlık oyununu oynamak için tezgah başına dönmüştü. Peki, şimdi neler oluyor?

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28 Kas 2021 - 18:25 Ankara- Yaşam

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