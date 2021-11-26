ASKİ Ankara Su Kesintileri: 26 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 26 Kasım 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Su kesintileri ile başlayan yeni bir güne daha uyanan başkent Ankaralılar, şehrin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen su kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor. Peki, ASKİ 26 Kasım Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 26 Kasım Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



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