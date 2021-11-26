- 26 Kas 2021 - 08:48 G: 26 Kas 2021 - 08:51

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 26 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 26 Kasım 2021 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

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Su kesintileri ile başlayan yeni bir güne daha uyanan başkent Ankaralılar, şehrin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen su kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor. Peki, ASKİ 26 Kasım Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 26 Kasım Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…


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26 Kas 2021 - 08:48 - Yaşam

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ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
24 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
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ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
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ASKİ Ankara Su Kesintileri: 20 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
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