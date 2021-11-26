- 26 Kas 2021 - 09:43 G: 26 Kas 2021 - 09:54

Masterchef Dilara ve Sergen Aşklarını İtiraf Etti! Sarmaş Dolaş Halleri Ortaya Çıkmıştı, Acun Medya Diskalifiye Edecek Mi? Masterchef Dünyası Yıkılıyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Dilara ve Sergen aşklarını resmen itiraf etti! Batman çekimleri sırasında sarmaş dolaş oldukları konuşulan ikiliden öyle bir açıklama geldi ki, her şey ortaya döküldü! Acun Medya bu aşıkları diskalifiye edecek mi? Masterchef dünyası resmen yıkılıyor! Neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümü ise dün akşam ekranlara gelmişti. Aileleri için yemek yapan takımlar bundan habersizdi. Mercimek çorbası, musakka, pirinç pilavı ve saray dolması yapan yarışmacılar; karşılarında ailelerini görünce büyük bir şok yaşamıştı. Eğlenceli anların yaşandığı Masterchef yarışmasında bir iddia ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Dilara ve Sergen’in sevgili olduğu uzun bir süredir konuşuluyordu! Peki, neler oluyor?

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26 Kas 2021 - 09:43 Ankara- Yaşam

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