Masterchef Dilara ve Sergen Aşklarını İtiraf Etti! Sarmaş Dolaş Halleri Ortaya Çıkmıştı, Acun Medya Diskalifiye Edecek Mi? Masterchef Dünyası Yıkılıyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Dilara ve Sergen aşklarını resmen itiraf etti! Batman çekimleri sırasında sarmaş dolaş oldukları konuşulan ikiliden öyle bir açıklama geldi ki, her şey ortaya döküldü! Acun Medya bu aşıkları diskalifiye edecek mi? Masterchef dünyası resmen yıkılıyor! Neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümü ise dün akşam ekranlara gelmişti. Aileleri için yemek yapan takımlar bundan habersizdi. Mercimek çorbası, musakka, pirinç pilavı ve saray dolması yapan yarışmacılar; karşılarında ailelerini görünce büyük bir şok yaşamıştı. Eğlenceli anların yaşandığı Masterchef yarışmasında bir iddia ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Dilara ve Sergen’in sevgili olduğu uzun bir süredir konuşuluyordu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.