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26 Kas 2021 - 09:43

Masterchef Dilara ve Sergen Aşklarını İtiraf Etti! Sarmaş Dolaş Halleri Ortaya Çıkmıştı, Acun Medya Diskalifiye Edecek Mi? Masterchef Dünyası Yıkılıyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Dilara ve Sergen aşklarını resmen itiraf etti! Batman çekimleri sırasında sarmaş dolaş oldukları konuşulan ikiliden öyle bir açıklama geldi ki, her şey ortaya döküldü! Acun Medya bu aşıkları diskalifiye edecek mi? Masterchef dünyası resmen yıkılıyor! Neler oluyor?