Destan Dizisinin Balamir'i Teoman Kumbaracıbaşı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Deniz Barut İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
ATV ekranlarının yapımlarından biri olan Destan dizisi, iddialı konusu ve oyuncu kadrosu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Bu haftadan itibaren her salı akşamı seyircisi ile buluşacak olan Destan dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...
ATV ekranlarının yapımlarından biri olan Destan dizisi, iddialı konusu ve oyuncu kadrosu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Bu haftadan itibaren her salı akşamı seyircisi ile buluşacak olan Destan dizisi, şimdilerde Balamir karakteri ile konuşulmaya başladı. Balamir’i canlandıran Teoman Kumbaracıbaşı’nın hikayesi ve yaşı ise, Desten dizisinin seyircisini şaşırtmayı başardı! Peki, Destan Dizisinin Balamir'i Teoman Kumbaracıbaşı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Destan Dizisinin Balamir'i Teoman Kumbaracıbaşı evli mi, sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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14 Ara 2021 - 22:51 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.