Destan Dizisinin Balamir'i Teoman Kumbaracıbaşı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Deniz Barut İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

ATV ekranlarının yapımlarından biri olan Destan dizisi, iddialı konusu ve oyuncu kadrosu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Bu haftadan itibaren her salı akşamı seyircisi ile buluşacak olan Destan dizisi, şimdilerde Balamir karakteri ile konuşulmaya başladı. Balamir’i canlandıran Teoman Kumbaracıbaşı’nın hikayesi ve yaşı ise, Desten dizisinin seyircisini şaşırtmayı başardı! Peki, Destan Dizisinin Balamir'i Teoman Kumbaracıbaşı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Destan Dizisinin Balamir'i Teoman Kumbaracıbaşı evli mi, sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!