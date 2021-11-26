Hande Erçel’den Instagram’ı Çökerten Paylaşım! 3 Milyon Kişi Çıldırdı, Sadece Saniyeler İçerisinde… Böylesini Hiç Paylaşmamıştı! “Ne Yaptın Hande”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den Instagram’ı çökerten paylaşım resmen geldi. 3 milyon kişinin çıldırdığı bu paylaşım ise gündeme bomba gibi düştü! Sadece saniyeler içerisinde binlerce beğeni alan başarılı isim, böylesini daha önce hiç paylaşmamıştı. Paylaşımını görenler ise “Ne yaptın Hande be” yorumlarında bulundular.
Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle adını tüm dünyaya duyuran Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde ise “Dünyanın en güzel ikinci kadını” olarak seçilmişti. Kate Upton’dan sonra ikinci olarak dünya güzeli seçilen Hande Erçel, 3 milyon kişiyi 20 saat içerisinde hareketlendirecek bir paylaşımda bulundu! İşte Hande Erçel’den gelen o şok paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.