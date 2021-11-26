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26 Kas 2021 - 12:28

Hande Erçel’den Instagram’ı Çökerten Paylaşım! 3 Milyon Kişi Çıldırdı, Sadece Saniyeler İçerisinde… Böylesini Hiç Paylaşmamıştı! “Ne Yaptın Hande”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den Instagram’ı çökerten paylaşım resmen geldi. 3 milyon kişinin çıldırdığı bu paylaşım ise gündeme bomba gibi düştü! Sadece saniyeler içerisinde binlerce beğeni alan başarılı isim, böylesini daha önce hiç paylaşmamıştı. Paylaşımını görenler ise “Ne yaptın Hande be” yorumlarında bulundular.