Müge Anlı İle Tatlı Sert’ten Rahmi Özkan Ayrıldı Mı? Yıkan Ölüm Haberinden Sonra Müge Anlı’dan Şok Açıklama Geldi! Meğer Rahmi Özkan…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te bu sabah gözükmeyen Rahmi Özkan, akıllara programdan ayrıldığı geldi fakat Müge Anlı, acı ölüm haberini resmen duyurdu. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Rahmi Özkan sevenlerini üzdü. Geçtiğimiz yıllarda 13 yaşındaki torununu kaybeden Rahmi Özkan, şimdide…
Sevilerek takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Rahmi Özkan’ın olmaması adına Müge Anlı’dan şok sözler geldi. Program başlar başlamaz açıklamada bulunan Müge Anlı, “Çok üzücü bir durum yaşandı. Rahmi Özkan bizlerle bir süre olmayacak. Çünkü…” sözlerini dile getirdi ve devamında acı haberi duyurdu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.