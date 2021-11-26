- 26 Kas 2021 - 15:39 G: 26 Kas 2021 - 15:48

Müge Anlı İle Tatlı Sert’ten Rahmi Özkan Ayrıldı Mı? Yıkan Ölüm Haberinden Sonra Müge Anlı’dan Şok Açıklama Geldi! Meğer Rahmi Özkan…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te bu sabah gözükmeyen Rahmi Özkan, akıllara programdan ayrıldığı geldi fakat Müge Anlı, acı ölüm haberini resmen duyurdu. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Rahmi Özkan sevenlerini üzdü. Geçtiğimiz yıllarda 13 yaşındaki torununu kaybeden Rahmi Özkan, şimdide…

Sevilerek takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Rahmi Özkan’ın olmaması adına Müge Anlı’dan şok sözler geldi. Program başlar başlamaz açıklamada bulunan Müge Anlı, “Çok üzücü bir durum yaşandı. Rahmi Özkan bizlerle bir süre olmayacak. Çünkü…” sözlerini dile getirdi ve devamında acı haberi duyurdu!

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26 Kas 2021 - 15:39 Ankara- Yaşam

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