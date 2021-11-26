Sadakatsiz Dizisinde Asya Her Şeyi Öğrendi! Aras Öyle Bir Hamlede Bulundu Ki, Seyirciler Şoke Oldu! Bundan Sonra…
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Sadakatsiz dizisi, Kanal D ekranlarına 24 Kasım 2021 Çarşamba günü 40. bölümü ile geldi. Sadakatsiz dizisinin 40.bölümü ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde...
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Sadakatsiz dizisi, Kanal D ekranlarına 24 Kasım 2021 Çarşamba günü 40. bölümü ile geldi. Sadakatsiz dizisinin 40.bölümünde yaşananlar dizinin seyircisini hayrete düşürmeyi başardı. Asya’nın hayatındaki değişiklikler ve Aras’ın son hamlesi herkesi şaşırtırken; Volkan’ın hamleleri de seyirci için bir hayli sürpriz oldu. Öte yandan Sadakatsiz dizisinin seyircisi yaşananlardan sonra soluğu sosyal medyada aldı! Peki, Sadakatsiz dizisinin son bölümünde neler oldu? Sadakatsiz dizisi Asya ile Aras ayrıldı mı? İşte, detaylar…
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26 Kas 2021 - 16:27 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.