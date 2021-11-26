Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de Şok Ayrılık! Sessiz Sedasız Ayrıldılar, Ortalık Karıştı! Öyle İki İsim Ayrıldı Ki, Stüdyo Karıştı!
Şimdilerde ayrılık haberleri ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli eğlence programından seyirciyi şoke edecek bir ayrılık haberi daha geldi. Yeni sezonda 8 ismine veda eden Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'den son gelişmeler haberimizde...
Şimdilerde ayrılık haberleri ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli eğlence programından seyirciyi şoke edecek bir ayrılık haberi daha geldi. Yeni sezonda 8 ismine veda eden Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli eğlence programına 2 yeni ismin da veda edecek olması seyirciyi bir hayli üzdü. Öte yandan o isimleri görenler, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli eğlence programından ayrılacak olan o isimler kimler? İşte, detaylar…
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26 Kas 2021 - 18:59 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.