- 26 Kas 2021 - 18:59

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de Şok Ayrılık! Sessiz Sedasız Ayrıldılar, Ortalık Karıştı! Öyle İki İsim Ayrıldı Ki, Stüdyo Karıştı!

Şimdilerde ayrılık haberleri ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli eğlence programından seyirciyi şoke edecek bir ayrılık haberi daha geldi. Yeni sezonda 8 ismine veda eden Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'den son gelişmeler haberimizde...

Şimdilerde ayrılık haberleri ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli eğlence programından seyirciyi şoke edecek bir ayrılık haberi daha geldi. Yeni sezonda 8 ismine veda eden Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli eğlence programına 2 yeni ismin da veda edecek olması seyirciyi bir hayli üzdü. Öte yandan o isimleri görenler, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli eğlence programından ayrılacak olan o isimler kimler? İşte, detaylar…


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26 Kas 2021 - 18:59 - Dizi Haberleri

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