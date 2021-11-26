Cansu Dere’ye Yurt Dışı Yolu Gözüktü, Sevenlerine Vedasını Duyurdu! Sadakatsiz Dizisinden Asya Ayrılıyor Mu? “Yok Artık”

Ekranların fenomen yapımı olan ve bu yıl ikinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Sadakatsiz dizisinin Asya’sına yurt dışı yolu gözüktü. Bir süredir yaşanılan sürpriz gelişmeler ile seyircisini adeta şoke eden Sadakatsiz dizisinden seyircisine bir sürpriz daha geldi. Asya karakterini canlandıran Cansu Dere’nin yurt dışına gideceği iddiaları ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Sadakatsiz dizisi, seyircisine o haberi vermekte gecikmedi! Peki, Cansu Dere Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu? Sadakatsiz Asya yurt dışına mı gidiyor? İşte, detaylar…



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