Cansu Dere’ye Yurt Dışı Yolu Gözüktü, Sevenlerine Vedasını Duyurdu! Sadakatsiz Dizisinden Asya Ayrılıyor Mu? “Yok Artık”
Ekranların fenomen yapımı olan ve bu yıl ikinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Sadakatsiz dizisinin Asya’sına yurt dışı yolu gözüktü. Bir süredir yaşanılan sürpriz gelişmeler ile seyircisini adeta şoke eden Sadakatsiz dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde...
Ekranların fenomen yapımı olan ve bu yıl ikinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Sadakatsiz dizisinin Asya’sına yurt dışı yolu gözüktü. Bir süredir yaşanılan sürpriz gelişmeler ile seyircisini adeta şoke eden Sadakatsiz dizisinden seyircisine bir sürpriz daha geldi. Asya karakterini canlandıran Cansu Dere’nin yurt dışına gideceği iddiaları ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Sadakatsiz dizisi, seyircisine o haberi vermekte gecikmedi! Peki, Cansu Dere Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu? Sadakatsiz Asya yurt dışına mı gidiyor? İşte, detaylar…
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26 Kas 2021 - 18:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.