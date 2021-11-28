ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 28 Kasım 2021 Pazar Günü Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın sularını sağlayan ASKİ, hafta sonunda su altyapısında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları esnasında su kesintileri yaşayıp yaşamayacağını merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili bilgi almak istiyor. Peki, ASKİ 27 Kasım Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 28 Kasım Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



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