- 28 Kas 2021 - 00:00 G: 28 Kas 2021 - 00:03

28 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 28 Kasım 2021 Pazar Günü Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

EDAŞ tarafından başkent Ankara’da gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmaları hafta sonunda da devam ediyor. Bu çalışmaların elektrik kesintileri ortaya çıkarıp, çıkarmayacağını merak eden başkentliler ise, yönünü EDAŞ’a dönüyor. Peki, 28 Kasım Pazar Günü Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 28 Kasım Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…


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28 Kas 2021 - 00:00 - Yaşam

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