28 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 28 Kasım 2021 Pazar Günü Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

EDAŞ tarafından başkent Ankara’da gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmaları hafta sonunda da devam ediyor. Bu çalışmaların elektrik kesintileri ortaya çıkarıp, çıkarmayacağını merak eden başkentliler ise, yönünü EDAŞ’a dönüyor. Peki, 28 Kasım Pazar Günü Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 28 Kasım Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



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