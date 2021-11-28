Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer’in Son Hali Görünce Çok Şaşıracaksınız! İşte Nur Sürer’in “Vay Be” Dedirten Gençlik Fotoğrafları
Camdaki Kız dizisinin her dönem tepkisini çeken Feride karakterindeki performansı ile adeta bir ustalık sergileyen Nur Sürer’in ortaya çıkan gençlik fotoğrafı, hayranlarını bir hayli şaşırttı. İşte merak edilen detaylar...
Camdaki Kız dizisinin en tartışmalı karakterlerinden biri olan Feride’ye hayat veren Nur Sürer, şimdilerde magazin gündemlerinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Nalan’a çektirdikleri nedeniyle Camdaki Kız dizisinin her dönem tepkisini çeken Feride karakterindeki performansı ile adeta bir ustalık sergileyen Nur Sürer’in ortaya çıkan gençlik fotoğrafı, hayranlarını bir hayli şaşırttı. Performansı ile baş döndüren ünlü oyuncunun gençlik halleri de yürekleri hoplatmaya yetti! Peki, Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Nur Sürer evli mi, eşi kim? Nur Sürer’in gençlik hali nasıl? İşte, detaylar…
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28 Kas 2021 - 00:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.