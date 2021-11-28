Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer’in Son Hali Görünce Çok Şaşıracaksınız! İşte Nur Sürer’in “Vay Be” Dedirten Gençlik Fotoğrafları

Camdaki Kız dizisinin en tartışmalı karakterlerinden biri olan Feride’ye hayat veren Nur Sürer, şimdilerde magazin gündemlerinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Nalan’a çektirdikleri nedeniyle Camdaki Kız dizisinin her dönem tepkisini çeken Feride karakterindeki performansı ile adeta bir ustalık sergileyen Nur Sürer’in ortaya çıkan gençlik fotoğrafı, hayranlarını bir hayli şaşırttı. Performansı ile baş döndüren ünlü oyuncunun gençlik halleri de yürekleri hoplatmaya yetti! Peki, Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Nur Sürer evli mi, eşi kim? Nur Sürer’in gençlik hali nasıl? İşte, detaylar…



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