- 27 Kas 2021 - 15:00

Kuruluş Osman dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? Kuruluş Osman'da Yer Alan Bilecik Kalesi Nerede?

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisi, üçüncü sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her bölümü ile reyting rekoru üzerine reyting rekoru kıran Kuruluş Osman dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisi, üçüncü sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her bölümü ile reyting rekoru üzerine reyting rekoru kıran Kuruluş Osman dizisi, şimdilerde Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarına yaklaşmış bulunuyor. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda bir hayli önemli bir bölge olan Bilecik Kalesi ise, Kuruluş Osman dizisinin seyircisinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Öte yandan Bilecek Kalesi’nin konumunu öğrenen Kuruluş Osman dizisi seyircisi, hayrete düşmeden edemiyor. Peki, Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor? Kuruluş Osman'da yer alan Bilecik Kalesi nerede? İşte, detaylar…


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27 Kas 2021 - 15:00 - Dizi Haberleri

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Kuruluş Osman dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? Kuruluş Osman'da Yer Alan Bilecik Kalesi Nerede? mask
Kuruluş Osman dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? Kuruluş Osman'da Yer Alan Bilecik Kalesi Nerede?
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