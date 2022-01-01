- 01 Oca 2022 - 13:20

Ankara'da Ego Bilet Fiyatları 2022 Ne Kadar Oldu? Başkentte Ego Otobüs Bileti Kaç Lira Olduğu Merak Uyandırdı: Ankara Tam ve Öğrenci kartı kaç TL?

Bir süredir artan akaryakıt ile birlikte başkent Ankaralılar ulaşım araçlarına herhangi bir zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. 2019 yılından beri herhangi bir artışa gitmeyen EGO otobüslerinin son durumu için başkentlilerin gözleri Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çevrildi. İşte EGO ile ilgili detaylar...

Bir süredir artan akaryakıt ile birlikte başkent Ankaralılar ulaşım araçlarına herhangi bir zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. 2019 yılından beri herhangi bir artışa gitmeyen EGO otobüslerinin son durumu için başkentlilerin gözleri Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çevrildi. Öte yandan başkentliler tarafından cevabı merak ile beklenilen EGO otobüslerinin zam alıp almayacağı sorusu, EGO Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı o basın açıklaması ile yanıt buldu. Peki, Ankara EGO bilet fiyatları 2021 ne kadar? Başkentte EGO otobüs bileti kaç lira? Ankara'da EGO otobüs ücretine zam mı geldi? İşte, detaylar…

Ankara'da toplu ulaşıma zam 5 Ocak 2022'de geçerli olacak

Ankara'da Ego toplu ulaşıma ve dolmuş ücretlerine zam yapıldı. Alınan Karara göre, 3,25 lira olan Ankarakart tam biniş ücreti 4,5 lira, 1,75 lira olan öğrenci biniş ücreti 2,5 lira oldu.


Detaylar diğer sayfada!

01 Oca 2022 - 13:20 - Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Misafir - EGO bilet fiyatı 4 TL olmalıydı aktarmada 1 TL olup bir gitme 5tl olmalıydı bir de bunu gelişi var 10 lira yapar ayda 300 lira normali buydu zam biraz afaki olmuş Allah yardımcısı olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Ocak 14:07

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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