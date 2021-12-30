Ankara’da toplu ulaşıma zam! Ankara Ego Bilet Fiyatları 2022 Ne Kadar? Başkentte Ego Otobüs Bileti Kaç Lira? Ankara Öğrenci kartı kaç TL?

Bir süredir artan akaryakıt ile birlikte başkent Ankaralılar ulaşım araçlarına herhangi bir zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. 2019 yılından beri herhangi bir artışa gitmeyen EGO otobüslerinin son durumu için başkentlilerin gözleri Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çevrildi. Öte yandan başkentliler tarafından cevabı merak ile beklenilen EGO otobüslerinin zam alıp almayacağı sorusu, EGO Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı o basın açıklaması ile yanıt buldu. Peki, Ankara EGO bilet fiyatları 2021 ne kadar? Başkentte EGO otobüs bileti kaç lira? Ankara'da EGO otobüs ücretine zam mı geldi? İşte, detaylar…

Ankara'da toplu ulaşıma zam 5 Ocak 2022'de geçerli olacak

Ankara'da Ego toplu ulaşıma ve dolmuş ücretlerine zam yapıldı. Alınan Karara göre, 3,25 lira olan Ankarakart tam biniş ücreti 4,5 lira, 1,75 lira olan öğrenci biniş ücreti 2,5 lira oldu.



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