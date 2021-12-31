- 31 Ara 2021 - 12:17 G: 31 Ara 2021 - 12:18

Ankara'da Zamlı Ego Bilet Fiyatları 2022 Ne Kadar Oldu? Başkentte Ego Otobüs Bileti Kaç Lira? Ankara Öğrenci kartı kaç TL?

Bir süredir artan akaryakıt ile birlikte başkent Ankaralılar ulaşım araçlarına herhangi bir zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. 2019 yılından beri herhangi bir artışa gitmeyen EGO otobüslerinin son durumu için başkentlilerin gözleri Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çevrildi. İşte EGO ile ilgili detaylar...

Bir süredir artan akaryakıt ile birlikte başkent Ankaralılar ulaşım araçlarına herhangi bir zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. 2019 yılından beri herhangi bir artışa gitmeyen EGO otobüslerinin son durumu için başkentlilerin gözleri Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çevrildi. Öte yandan başkentliler tarafından cevabı merak ile beklenilen EGO otobüslerinin zam alıp almayacağı sorusu, EGO Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı o basın açıklaması ile yanıt buldu. Peki, Ankara EGO bilet fiyatları 2021 ne kadar? Başkentte EGO otobüs bileti kaç lira? Ankara'da EGO otobüs ücretine zam mı geldi? İşte, detaylar…

Ankara'da toplu ulaşıma zam 5 Ocak 2022'de geçerli olacak

Ankara'da Ego toplu ulaşıma ve dolmuş ücretlerine zam yapıldı. Alınan Karara göre, 3,25 lira olan Ankarakart tam biniş ücreti 4,5 lira, 1,75 lira olan öğrenci biniş ücreti 2,5 lira oldu.


Detaylar diğer sayfada!

31 Ara 2021 - 12:17 - Yaşam

# ANKARA REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Yılbaşında Otobüs, Metro Ücretsiz Mi? 31 Aralık – 1 Ocak Toplu Taşıma Ücretsiz Oldu mu? mask
Ankara'da Yılbaşında Otobüs, Metro Ücretsiz Mi? 31 Aralık – 1 Ocak Toplu Taşıma Ücretsiz Oldu mu?
Ankara Ulucanlar İsmi Nereden Gelir? Ulucanlar İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ulucanlar Nerede, Nasıl Gidilir?  mask
Ankara Ulucanlar İsmi Nereden Gelir? Ulucanlar İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ulucanlar Nerede, Nasıl Gidilir? 
Ankara’da Bekçi Alımı Olacak Mı? Ankara’da Kaç Bekçi Alınacak, Kontenjan Kaç? Bekçi Alımı 2021 Ne Zaman Olacak, Şartları Nelerdir? mask
Ankara’da Bekçi Alımı Olacak Mı? Ankara’da Kaç Bekçi Alınacak, Kontenjan Kaç? Bekçi Alımı 2021 Ne Zaman Olacak, Şartları Nelerdir?
Marketlerdeki fahiş fiyat nereye şikayet edilir? Fahiş Fiyat Artışı Karşısında Tüketici Ne Yapmalı? Fahiş Fiyat Artışı Şikayet Telefonları Ankara mask
Marketlerdeki fahiş fiyat nereye şikayet edilir? Fahiş Fiyat Artışı Karşısında Tüketici Ne Yapmalı? Fahiş Fiyat Artışı Şikayet Telefonları Ankara
Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Nerede, Adres Ve İletişim Bilgileri Nelerdir? Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Kim? mask
Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Nerede, Adres Ve İletişim Bilgileri Nelerdir? Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Kim?
Ankara Bala İsmi Nereden Almıştır? Bala İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ankara'nın Bala ilçesi nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Km?  mask
Ankara Bala İsmi Nereden Almıştır? Bala İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ankara'nın Bala ilçesi nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Km? 
ASKİ Ödenmeyen Borç Nedeniyle Suyu Keser Mi? Ankara ASKİ Su Açma Kapama Ücreti Ne Kadar? ASKİ 1m3 Su Kaç TL 2021? mask
ASKİ Ödenmeyen Borç Nedeniyle Suyu Keser Mi? Ankara ASKİ Su Açma Kapama Ücreti Ne Kadar? ASKİ 1m3 Su Kaç TL 2021?
Ankara Otobüs Biletleri Ne Kadar? Ankara Gaziantep, Ankara Kayseri Ve Ankara İstanbul Otobüs Biletleri Ne Kadar? mask
Ankara Otobüs Biletleri Ne Kadar? Ankara Gaziantep, Ankara Kayseri Ve Ankara İstanbul Otobüs Biletleri Ne Kadar?
Ankara Tren Garı nerede, nasıl gidilir?Ankara Hızlı Tren garına nasıl gidilir? Ankara tren garı hangi semtte? mask
Ankara Tren Garı nerede, nasıl gidilir?Ankara Hızlı Tren garına nasıl gidilir? Ankara tren garı hangi semtte?
Ankara Taksi Ücretleri 2022 Ne Kadar? Başkentte Taksi Ücretleri Kaç Lira? Ankara'da Taksi Ücreti Hesaplama 2022 mask
Ankara Taksi Ücretleri 2022 Ne Kadar? Başkentte Taksi Ücretleri Kaç Lira? Ankara'da Taksi Ücreti Hesaplama 2022
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Zamlı Dolmuş Ücretleri 2022 Ne Kadar Oldu? Başkentte Dolmuş Ücretleri Kaç Lira? Ankara dolmuş fiyatları 2022 Öğrenci Kaç Tl Oldu? mask
Ankara'da Zamlı Dolmuş Ücretleri 2022 Ne Kadar Oldu? Başkentte Dolmuş Ücretleri Kaç Lira? Ankara dolmuş fiyatları 2022 Öğrenci Kaç Tl Oldu?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 31 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 31 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'da Yılbaşında Otobüs, Metro Ücretsiz Mi? 31 Aralık – 1 Ocak Toplu Taşıma Ücretsiz Oldu mu? mask
Ankara'da Yılbaşında Otobüs, Metro Ücretsiz Mi? 31 Aralık – 1 Ocak Toplu Taşıma Ücretsiz Oldu mu?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Bugün Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Bugün Su Kesintileri
30 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Bugün Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
30 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Bugün Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Ulucanlar İsmi Nereden Gelir? Ulucanlar İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ulucanlar Nerede, Nasıl Gidilir?  mask
Ankara Ulucanlar İsmi Nereden Gelir? Ulucanlar İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ulucanlar Nerede, Nasıl Gidilir? 
29 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! İşte Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
29 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! İşte Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 29 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 29 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara’da Bekçi Alımı Olacak Mı? Ankara’da Kaç Bekçi Alınacak, Kontenjan Kaç? Bekçi Alımı 2021 Ne Zaman Olacak, Şartları Nelerdir? mask
Ankara’da Bekçi Alımı Olacak Mı? Ankara’da Kaç Bekçi Alınacak, Kontenjan Kaç? Bekçi Alımı 2021 Ne Zaman Olacak, Şartları Nelerdir?
Marketlerdeki fahiş fiyat nereye şikayet edilir? Fahiş Fiyat Artışı Karşısında Tüketici Ne Yapmalı? Fahiş Fiyat Artışı Şikayet Telefonları Ankara mask
Marketlerdeki fahiş fiyat nereye şikayet edilir? Fahiş Fiyat Artışı Karşısında Tüketici Ne Yapmalı? Fahiş Fiyat Artışı Şikayet Telefonları Ankara
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tarım Kredi Marketleri Şok İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 23TL, Un 33 TL, Şeker 34 TL… Tüm Ürünlerde Fiyatlar Dibe Çekildi! Yetişen Alacak, Sınırlı Sayıda… mask
Tarım Kredi Marketleri Şok İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 23TL, Un 33 TL, Şeker 34 TL… Tüm Ürünlerde Fiyatlar Dibe Çekildi! Yetişen Alacak, Sınırlı Sayıda…
Ankara'da Zamlı Ego Bilet Fiyatları 2022 Ne Kadar Oldu? Başkentte Ego Otobüs Bileti Kaç Lira? Ankara Öğrenci kartı kaç TL? mask
Ankara'da Zamlı Ego Bilet Fiyatları 2022 Ne Kadar Oldu? Başkentte Ego Otobüs Bileti Kaç Lira? Ankara Öğrenci kartı kaç TL?
Ankara'da Zamlı Dolmuş Ücretleri 2022 Ne Kadar Oldu? Başkentte Dolmuş Ücretleri Kaç Lira? Ankara dolmuş fiyatları 2022 Öğrenci Kaç Tl Oldu? mask
Ankara'da Zamlı Dolmuş Ücretleri 2022 Ne Kadar Oldu? Başkentte Dolmuş Ücretleri Kaç Lira? Ankara dolmuş fiyatları 2022 Öğrenci Kaç Tl Oldu?
Öykü Karayel Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Can Bonomo İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Öykü Karayel Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Can Bonomo İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Hangi Burç Sadakatsiz Volkan Gibidir? Hangi Burç İki Kişiyi Aynı Anda Sevebilir? mask
Hangi Burç Sadakatsiz Volkan Gibidir? Hangi Burç İki Kişiyi Aynı Anda Sevebilir?
Cansu Dere Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaşırıp Kaldı! Partneri Caner Cindoruk İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… mask
Cansu Dere Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaşırıp Kaldı! Partneri Caner Cindoruk İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status