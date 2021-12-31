Ankara'da Zamlı Ego Bilet Fiyatları 2022 Ne Kadar Oldu? Başkentte Ego Otobüs Bileti Kaç Lira? Ankara Öğrenci kartı kaç TL?
Bir süredir artan akaryakıt ile birlikte başkent Ankaralılar ulaşım araçlarına herhangi bir zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. 2019 yılından beri herhangi bir artışa gitmeyen EGO otobüslerinin son durumu için başkentlilerin gözleri Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çevrildi. İşte EGO ile ilgili detaylar...
Bir süredir artan akaryakıt ile birlikte başkent Ankaralılar ulaşım araçlarına herhangi bir zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. 2019 yılından beri herhangi bir artışa gitmeyen EGO otobüslerinin son durumu için başkentlilerin gözleri Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çevrildi. Öte yandan başkentliler tarafından cevabı merak ile beklenilen EGO otobüslerinin zam alıp almayacağı sorusu, EGO Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı o basın açıklaması ile yanıt buldu. Peki, Ankara EGO bilet fiyatları 2021 ne kadar? Başkentte EGO otobüs bileti kaç lira? Ankara'da EGO otobüs ücretine zam mı geldi? İşte, detaylar…
Ankara'da toplu ulaşıma zam 5 Ocak 2022'de geçerli olacak
Ankara'da Ego toplu ulaşıma ve dolmuş ücretlerine zam yapıldı. Alınan Karara göre, 3,25 lira olan Ankarakart tam biniş ücreti 4,5 lira, 1,75 lira olan öğrenci biniş ücreti 2,5 lira oldu.
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31 Ara 2021 - 12:17 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.