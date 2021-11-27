- 27 Kas 2021 - 14:59

Ankara Dolmuş Ücretleri 2021 Ne Kadar? Başkentte Dolmuş Ücretleri Kaç Lira? Ankara'da Dolmuş Ücretine Zam Mı Geldi?

Bu hafta içerisinde iki kere zam almış olan akaryakıt fiyatları, benzin istasyonlarının önünde bitmek bilmeyen kuyrukların oluşmasına neden olmaya başladı. Peş peşe gelen akaryakıt fiyatlarından en çok etkilenen ise Dolmuşçular oldu. İşte Ankara Dolmuş ücreti fiyatları ile ilgili detaylar...

Bu hafta içerisinde iki kere zam almış olan akaryakıt fiyatları, benzin istasyonlarının önünde bitmek bilmeyen kuyrukların oluşmasına neden olmaya başladı. Peş peşe gelen akaryakıt fiyatlarından en çok etkilenen ise, kuşkusuz ulaşım sektöründe hizmet veren kişiler oldu. Bunun üzerine sık kullanılan ulaşım araçlarından biri olan dolmuşların fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Öte yandan bu soru başkent Ankara için geçtiğimiz günlerde yanıt buldu. Peki, Ankara dolmuş ücretleri 2021 ne kadar? Başkentte dolmuş ücretleri kaç lira? Ankara'da dolmuş ücretine zam mı geldi? İşte, detaylar…


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27 Kas 2021 - 14:59 - Yaşam

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