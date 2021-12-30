Ankara’da Dolmuş Ücretlerine Zam! Ankara Dolmuş Ücretleri 2022 Ne Kadar? Başkentte Dolmuş Ücretleri Kaç Lira? Ankara dolmuş fiyatları 2022 Öğrenci Kaç Tl Oldu?
Bu hafta içerisinde iki kere zam almış olan akaryakıt fiyatları, benzin istasyonlarının önünde bitmek bilmeyen kuyrukların oluşmasına neden olmaya başladı. Peş peşe gelen akaryakıt fiyatlarından en çok etkilenen ise Ankara Dolmuşçular oldu. İşte Ankara Dolmuş ücreti 2022 fiyatları ile ilgili detaylar...
Ankara Dolmuş Ücretleri 2022 Ne Kadar? Bu hafta içerisinde iki kere zam almış olan akaryakıt fiyatları, benzin istasyonlarının önünde bitmek bilmeyen kuyrukların oluşmasına neden olmaya başladı. Peş peşe gelen akaryakıt fiyatlarından en çok etkilenen ise, kuşkusuz ulaşım sektöründe hizmet veren kişiler oldu.
Bunun üzerine sık kullanılan ulaşım araçlarından biri olan dolmuşların fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Öte yandan bu soru başkent Ankara için geçtiğimiz günlerde yanıt buldu. Peki, Ankara dolmuş ücretleri 2022 ne kadar? Başkentte dolmuş ücretleri kaç lira? Ankara'da dolmuş ücretlerine zam mı geldi? İşte, detaylar…
Ankara'da toplu ulaşıma zam 5 Ocak 2022'de geçerli olacak
Ankara'da Ego toplu ulaşıma ve dolmuş ücretlerine zam yapıldı. Alınan Karara göre, 3,25 lira olan Ankarakart tam biniş ücreti 4,5 lira, 1,75 lira olan öğrenci biniş ücreti 2,5 lira oldu.
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30 Ara 2021 - 22:06 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.