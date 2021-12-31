Ankara'da Zamlı Dolmuş Ücretleri 2022 Ne Kadar Oldu? Başkentte Dolmuş Ücretleri Kaç Lira? Ankara dolmuş fiyatları 2022 Öğrenci Kaç Tl Oldu?

Ankara Dolmuş Ücretleri 2022 Ne Kadar? Bu hafta içerisinde iki kere zam almış olan akaryakıt fiyatları, benzin istasyonlarının önünde bitmek bilmeyen kuyrukların oluşmasına neden olmaya başladı. Peş peşe gelen akaryakıt fiyatlarından en çok etkilenen ise, kuşkusuz ulaşım sektöründe hizmet veren kişiler oldu.

Bunun üzerine sık kullanılan ulaşım araçlarından biri olan dolmuşların fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Öte yandan bu soru başkent Ankara için geçtiğimiz günlerde yanıt buldu. Peki, Ankara dolmuş ücretleri 2022 ne kadar? Başkentte dolmuş ücretleri kaç lira? Ankara'da dolmuş ücretlerine zam mı geldi? İşte, detaylar…

Ankara'da toplu ulaşıma zam 5 Ocak 2022'de geçerli olacak

Ankara'da Ego toplu ulaşıma ve dolmuş ücretlerine zam yapıldı. Alınan Karara göre, 3,25 lira olan Ankarakart tam biniş ücreti 4,5 lira, 1,75 lira olan öğrenci biniş ücreti 2,5 lira oldu.



Detaylar diğer sayfada!