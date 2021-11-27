Ankara Taksi Ücretleri 2021 Ne Kadar? Başkentte Taksi Ücretleri Kaç Lira? Ankara'da Taksi Ücretine Zam Mı Geldi?
Bir süredir akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, toplu taşımaların da taksilerin de daha sık zamlanmasına neden olmaya başladı. Özellikle küresel koronavirüs salgını esnasında toplu taşımadan daha çok tercih edilen taksiler ile ilgili detaylar haberimizde...
Bir süredir akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, toplu taşımaların da taksilerin de daha sık zamlanmasına neden olmaya başladı. Özellikle küresel koronavirüs salgını esnasında toplu taşımadan daha çok tercih edilen taksiler, şimdilerde herkesin adeta alışkanlığı haline geldi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’da da en sık kullanılan ulaşım araçlarından biri haline gelen taksilerin artan akaryakıt fiyatlarından etkilenip etkilenmediği ise, bu haftanın en çok merak edilen konularından biri oldu. Peki, Ankara taksi ücretleri 2021 ne kadar? Başkentte taksi ücretleri kaç lira? Ankara'da taksi ücretine zam mı geldi? İşte, detaylar…
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27 Kas 2021 - 14:59 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.