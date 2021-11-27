Bir süredir akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, toplu taşımaların da taksilerin de daha sık zamlanmasına neden olmaya başladı. Özellikle küresel koronavirüs salgını esnasında toplu taşımadan daha çok tercih edilen taksiler, şimdilerde herkesin adeta alışkanlığı haline geldi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’da da en sık kullanılan ulaşım araçlarından biri haline gelen taksilerin artan akaryakıt fiyatlarından etkilenip etkilenmediği ise, bu haftanın en çok merak edilen konularından biri oldu. Peki, Ankara taksi ücretleri 2021 ne kadar? Başkentte taksi ücretleri kaç lira? Ankara'da taksi ücretine zam mı geldi? İşte, detaylar…



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