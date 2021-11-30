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30 Kas 2021 - 19:40

Kardeşlerim Dizisinde Akıllara Durgunluk Veren Final! Final Bölümü ve Neden Final Yapacağı Ortaya Çıktı!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim, milyonları şoke etti. Final iddialarına güçlendiren bir karar veren Kardeşlerim dizisinin yine iddialara göre final sebebi ve final bölümü resmen açıklandı. Halit Özgür Sarı’nın hayat verdiği Kadir’in diziye vedasından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı! Peki, neler oluyor?