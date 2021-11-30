- 30 Kas 2021 - 19:40

Kardeşlerim Dizisinde Akıllara Durgunluk Veren Final! Final Bölümü ve Neden Final Yapacağı Ortaya Çıktı!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim, milyonları şoke etti. Final iddialarına güçlendiren bir karar veren Kardeşlerim dizisinin yine iddialara göre final sebebi ve final bölümü resmen açıklandı. Halit Özgür Sarı’nın hayat verdiği Kadir’in diziye vedasından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin ekranlara gelecek olan yeni bölümünde büyük bir skandal yaşanacak. Akif’in yaptıklarını öğrenen Kadir, “Tüm bunların hesabını vereceksin” yorumunda bulunmuştu ama ölen kişi kendisi olmuştu. Şimdi ise büyük karar resmen verildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Kas 2021 - 19:40 Ankara- Yaşam

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