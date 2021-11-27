27 Kas 2021 - 15:06 Güncelleme: 27 Kas 2021 - 15:15
Erkan Petekkaya’dan Kırmızı Oda İtirafı! Dolandırıldığını Tek Tek Açıkladı, Ortalık Karıştı! Meğer Başına Öyle Bir Şey Gelmiş Ki…
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda’da Delikanlı Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekayya’dan şok itiraflar arka arkaya geldi. Gündeme bomba gibi düşen başarılı oyuncu, dolandırıldığını da tek tek anlattı. Başına öyle bir şey gelmiş ki…
Şimdilerde Sana Söz dizisinde Ömer karakterine hayat veren Erkan Petekkaya, kısa bir süre önce bir programa katılarak çok farklı konular hakkında konuştu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.