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27 Kas 2021 - 15:06

Erkan Petekkaya’dan Kırmızı Oda İtirafı! Dolandırıldığını Tek Tek Açıkladı, Ortalık Karıştı! Meğer Başına Öyle Bir Şey Gelmiş Ki…

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda’da Delikanlı Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekayya’dan şok itiraflar arka arkaya geldi. Gündeme bomba gibi düşen başarılı oyuncu, dolandırıldığını da tek tek anlattı. Başına öyle bir şey gelmiş ki…