- 27 Kas 2021 - 15:06 G: 27 Kas 2021 - 15:15

Erkan Petekkaya’dan Kırmızı Oda İtirafı! Dolandırıldığını Tek Tek Açıkladı, Ortalık Karıştı! Meğer Başına Öyle Bir Şey Gelmiş Ki…

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda’da Delikanlı Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekayya’dan şok itiraflar arka arkaya geldi. Gündeme bomba gibi düşen başarılı oyuncu, dolandırıldığını da tek tek anlattı. Başına öyle bir şey gelmiş ki…

Şimdilerde Sana Söz dizisinde Ömer karakterine hayat veren Erkan Petekkaya, kısa bir süre önce bir programa katılarak çok farklı konular hakkında konuştu. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

27 Kas 2021 - 15:06 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gelinim Mutfakta Yarışmasında Büyük Kriz! Öyle Bir İsim Sunuculuk Yapacak Ki, Kıyamet Kopacak! Kanal D’den Gelinim Mutfakta Yarışmasına Şok Karar… mask
Gelinim Mutfakta Yarışmasında Büyük Kriz! Öyle Bir İsim Sunuculuk Yapacak Ki, Kıyamet Kopacak! Kanal D’den Gelinim Mutfakta Yarışmasına Şok Karar…
Survivor Ayşe Bambaşka Birisine Dönüştü! Esmerliği Kenara Koydu, Sarışınlığını Duyurdu! Saçını Başını… “Sen Ne Yaptın Kendine” mask
Survivor Ayşe Bambaşka Birisine Dönüştü! Esmerliği Kenara Koydu, Sarışınlığını Duyurdu! Saçını Başını… “Sen Ne Yaptın Kendine”
Cansu Dere Ezber Bozmaya Devam Ediyor! Kış Günlerinde Mayolu Paylaşımıyla Cayır Cayır Yaktı! “Aman Aras Görmesin” mask
Cansu Dere Ezber Bozmaya Devam Ediyor! Kış Günlerinde Mayolu Paylaşımıyla Cayır Cayır Yaktı! “Aman Aras Görmesin”
Songül Karlı Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Altına Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı, Görenler Eridi! “Yapma Şunu Be Kızım” mask
Songül Karlı Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Altına Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı, Görenler Eridi! “Yapma Şunu Be Kızım”
Masterchef’te Elenen İsim İfşa Edildi! Herkes Görkem Diyordu Ama Ters Köşe Geldi! Evine Dönen İsim Göbek Attırdı, Halay Çektirdi! “Kurtulduk” Neler Oluyor? mask
Masterchef’te Elenen İsim İfşa Edildi! Herkes Görkem Diyordu Ama Ters Köşe Geldi! Evine Dönen İsim Göbek Attırdı, Halay Çektirdi! “Kurtulduk” Neler Oluyor?
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Meryem’i Cemre Gümeli Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Cemre Gümeli Nerelidir Ve Evli Midir? mask
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Meryem’i Cemre Gümeli Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Cemre Gümeli Nerelidir Ve Evli Midir?
Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer’in Son Hali Görünce Çok Şaşıracaksınız! İşte Nur Sürer’in “Vay Be” Dedirten Gençlik Fotoğrafları mask
Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer’in Son Hali Görünce Çok Şaşıracaksınız! İşte Nur Sürer’in “Vay Be” Dedirten Gençlik Fotoğrafları
Yasak Elma Dizisinde Düğün Var! Kumru’nun Kaynanası, Sevgilisinin Karısı Oldu, Ortalık Karıştı! Çağatay Ayvayı Resmen Yedi! Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… mask
Yasak Elma Dizisinde Düğün Var! Kumru’nun Kaynanası, Sevgilisinin Karısı Oldu, Ortalık Karıştı! Çağatay Ayvayı Resmen Yedi! Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki…
Songül Karlı Sıcak Bastırdı, 18’liklere Taş Çıkarttı! Oğlu Bu Kez Çıldıracak! Öyle Bir Görsel Paylaştı Ki… Her Yeri Açık, Saçık! “Bu Ne Hal Songül” mask
Songül Karlı Sıcak Bastırdı, 18’liklere Taş Çıkarttı! Oğlu Bu Kez Çıldıracak! Öyle Bir Görsel Paylaştı Ki… Her Yeri Açık, Saçık! “Bu Ne Hal Songül”
Murat Dalkılıç’tan Kabus Gibi Haber! Kalp Krizi Geçirdi, Apar Topar Hastaneye Alındı! Sevenleri Büyük Şok İçerisinde… mask
Murat Dalkılıç’tan Kabus Gibi Haber! Kalp Krizi Geçirdi, Apar Topar Hastaneye Alındı! Sevenleri Büyük Şok İçerisinde…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kuruluş Osman dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? Kuruluş Osman'da Yer Alan Bilecik Kalesi Nerede? mask
Kuruluş Osman dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? Kuruluş Osman'da Yer Alan Bilecik Kalesi Nerede?
Ankara Taksi Ücretleri 2021 Ne Kadar? Başkentte Taksi Ücretleri Kaç Lira? Ankara'da Taksi Ücretine Zam Mı Geldi? mask
Ankara Taksi Ücretleri 2021 Ne Kadar? Başkentte Taksi Ücretleri Kaç Lira? Ankara'da Taksi Ücretine Zam Mı Geldi?
Ankara Dolmuş Ücretleri 2021 Ne Kadar? Başkentte Dolmuş Ücretleri Kaç Lira? Ankara'da Dolmuş Ücretine Zam Mı Geldi? mask
Ankara Dolmuş Ücretleri 2021 Ne Kadar? Başkentte Dolmuş Ücretleri Kaç Lira? Ankara'da Dolmuş Ücretine Zam Mı Geldi?
Ankara Halk Ekmek Fiyatları 2021 Ne Kadar! Başkentte Halk Ekmek Kaç Lira? Ankara'da Halk Ekmeğe Zam Geldi Mi? mask
Ankara Halk Ekmek Fiyatları 2021 Ne Kadar! Başkentte Halk Ekmek Kaç Lira? Ankara'da Halk Ekmeğe Zam Geldi Mi?
Gelinim Mutfakta Yarışmasında Büyük Kriz! Öyle Bir İsim Sunuculuk Yapacak Ki, Kıyamet Kopacak! Kanal D’den Gelinim Mutfakta Yarışmasına Şok Karar… mask
Gelinim Mutfakta Yarışmasında Büyük Kriz! Öyle Bir İsim Sunuculuk Yapacak Ki, Kıyamet Kopacak! Kanal D’den Gelinim Mutfakta Yarışmasına Şok Karar…
Survivor Ayşe Bambaşka Birisine Dönüştü! Esmerliği Kenara Koydu, Sarışınlığını Duyurdu! Saçını Başını… “Sen Ne Yaptın Kendine” mask
Survivor Ayşe Bambaşka Birisine Dönüştü! Esmerliği Kenara Koydu, Sarışınlığını Duyurdu! Saçını Başını… “Sen Ne Yaptın Kendine”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status