Yargı Dizisinde Ateş Bacayı Sardı! Avukat Ceylin, Savcı Ilgaz’ın Dudaklarına “Şak” Diye Yapıştı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Büyük Şok Yaşandı! “Yok Artık”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizisi Yargı’da ateş bacayı resmen sardı! Savcı Ilgaz’ın dudaklarına yapışan Ceylin, ağızları açık bıraktı. Birçok kişi bu sahnelere ise “Yok artık” yorumunda bulundu! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde; Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz gibi iki güçlü ismin yer aldığı Yargı dizisinin kadrosunda ise Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan ve Onur Durmaz gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Her bölümü büyük bir yankı oluşturan Yargı dizisinin ekranlara gelecek olan yeni bölümü ise tokat gibi çarptı! Ceylin, Ilgaz’ın dudaklarına resmen yapıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.