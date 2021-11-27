- 27 Kas 2021 - 23:56

Yargı Dizisinde Ateş Bacayı Sardı! Avukat Ceylin, Savcı Ilgaz’ın Dudaklarına “Şak” Diye Yapıştı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı... “Yok Artık”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizisi Yargı’da ateş bacayı resmen sardı! Savcı Ilgaz’ın dudaklarına yapışan Ceylin, ağızları açık bıraktı. Birçok kişi bu sahnelere ise “Yok artık” yorumunda bulundu! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde; Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz gibi iki güçlü ismin yer aldığı Yargı dizisinin kadrosunda ise Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan ve Onur Durmaz gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Her bölümü büyük bir yankı oluşturan Yargı dizisinin ekranlara gelecek olan yeni bölümü ise tokat gibi çarptı! Ceylin, Ilgaz’ın dudaklarına resmen yapıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Kas 2021 - 23:56 Ankara- Yaşam

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