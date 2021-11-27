Masterchef Hamza’nın Aşkı Masterchef’ten Çıktı! Sarmaş Dolaş Gözüktüler, Şefler Köşe Bucak Kaçtılar! Serenay Sarıkaya ile Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Masterchef’te adını duyuran Hamza Mercimek’in büyük aşkı Masterchef’ten çıktı! Sarmaş dolaş gözüktükleri iddia edilen ikilinin şeflerden kaçtıklarına dair yorumlar ise arka arkaya geldi. Serenay Sarıkaya ile aşk iddialarına adı karışan Hamza Mercimek, mutluluğu o isimde buldu!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada başarısıyla bilinen Hamza Mercimek, kısa bir süre önce kadroya yeniden girmek için büyük bir savaş vermişti fakat ilkinde Azize’yi, ikincisinde ise Görkem’i yarışmaya yeniden katmıştı. Şimdi ise Masterchef yarışmacısıyla doludizgin bir aşk yaşadığı ortaya çıktı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.