Masterchef Hamza’nın Aşkı Masterchef’ten Çıktı! Sarmaş Dolaş Gözüktüler, Şefler Köşe Bucak Kaçtılar! Serenay Sarıkaya ile Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada başarısıyla bilinen Hamza Mercimek, kısa bir süre önce kadroya yeniden girmek için büyük bir savaş vermişti fakat ilkinde Azize’yi, ikincisinde ise Görkem’i yarışmaya yeniden katmıştı. Şimdi ise Masterchef yarışmacısıyla doludizgin bir aşk yaşadığı ortaya çıktı!

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