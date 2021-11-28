28 Kas 2021 - 12:31
İbrahim Tatlıses Tüm Hayranlarını Akın Akın Gönderdi! İmparator'un Paylaşımı Milyonları Ayaklandırdı... Murat Yıldırım'ın Partneri!
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz dizisini, İmparator bile izliyor! İbrahim Tatlıses yapmış olduğu paylaşımda Aziz dizisini çok beğendiğini bir kez daha kanıtladı. Murat Yıldırım’ın partnerine övgü dolu sözlerde bulunan İbrahim Tatlıses şoke etti.
Başrollerinde Murat Yıldırım, Simay Barlas, Damla Sönmez ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Aziz dizisi hakkında İbrahim Tatlıses’ten şok sözler! Öyle bir şey dedi ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.