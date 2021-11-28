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28 Kas 2021 - 12:31

İbrahim Tatlıses Tüm Hayranlarını Akın Akın Gönderdi! İmparator'un Paylaşımı Milyonları Ayaklandırdı... Murat Yıldırım'ın Partneri!

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz dizisini, İmparator bile izliyor! İbrahim Tatlıses yapmış olduğu paylaşımda Aziz dizisini çok beğendiğini bir kez daha kanıtladı. Murat Yıldırım’ın partnerine övgü dolu sözlerde bulunan İbrahim Tatlıses şoke etti.