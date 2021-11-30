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30 Kas 2021 - 17:49

Milyonlar Şok! İbrahim Tatlıses Öyle Bir Hareket Yaptı ki, Anında Onbinlerce Kişi Resmen Saldırdı! Çalkalandı... "İmparator Neler Yapıyor?"

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz dizisini, İmparator bile izliyor! İbrahim Tatlıses yapmış olduğu paylaşımda Aziz dizisini çok beğendiğini bir kez daha kanıtladı. Murat Yıldırım’ın partnerine övgü dolu sözlerde bulunan İbrahim Tatlıses şoke etti.