O Ses Türkiye'de İnanılmaz Anlar! Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç Resmen Birbirlerine Giriyorlardı, O Yarışmacıya Öyle Bir Şey Yaptılar ki...

O Ses Türkiye'nin dün ekranlara gelen bölümünde tüm yarışmacılar özenle seçilmiş gibiydi. Her sahnesi ayrı bir renkli olan O Ses Türkiye'ye dün damga vuran 3 isim; 19 yaşındaki yarışmacı İlayda, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç oldu. Antalya'da yaşayan, Almanya'da doğup büyüyen İlayda sesiyle özellikle Ebru ve Oğuzhan'ı derinden etkilemeyi başardı. 4 Jüriden sadece ikisi dönerken; aralarındaki muhabbet sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

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