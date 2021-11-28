O Ses Türkiye'de İnanılmaz Anlar! Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç Resmen Birbirlerine Giriyorlardı, O Yarışmacıya Öyle Bir Şey Yaptılar ki...
O Ses Türkiye, oldukça eğlenceli anlarla birlikte devam ediyor. Oğuzhan Koç, Beyaz, Ebru Gündeş ve Murat Boz'un jüri üyeliğiyle birlikte reytingleri zorlayan O Ses Türkiye'de dün izleyenlerin inanamadığı, gülmekten karnına ağrılar girdiği anlar yaşandı. Az kalsın Ebru ve Oğuzhan birbirlerine giriyorlardı! O Yarışmacıya öyle bir şey yaptılar ki...
O Ses Türkiye'nin dün ekranlara gelen bölümünde tüm yarışmacılar özenle seçilmiş gibiydi. Her sahnesi ayrı bir renkli olan O Ses Türkiye'ye dün damga vuran 3 isim; 19 yaşındaki yarışmacı İlayda, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç oldu. Antalya'da yaşayan, Almanya'da doğup büyüyen İlayda sesiyle özellikle Ebru ve Oğuzhan'ı derinden etkilemeyi başardı. 4 Jüriden sadece ikisi dönerken; aralarındaki muhabbet sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.