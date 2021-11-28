- 28 Kas 2021 - 09:41 G: 28 Kas 2021 - 10:15

O Ses Türkiye'de İnanılmaz Anlar! Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç Resmen Birbirlerine Giriyorlardı, O Yarışmacıya Öyle Bir Şey Yaptılar ki...

O Ses Türkiye, oldukça eğlenceli anlarla birlikte devam ediyor. Oğuzhan Koç, Beyaz, Ebru Gündeş ve Murat Boz'un jüri üyeliğiyle birlikte reytingleri zorlayan O Ses Türkiye'de dün izleyenlerin inanamadığı, gülmekten karnına ağrılar girdiği anlar yaşandı. Az kalsın Ebru ve Oğuzhan birbirlerine giriyorlardı! O Yarışmacıya öyle bir şey yaptılar ki...

O Ses Türkiye'nin dün ekranlara gelen bölümünde tüm yarışmacılar özenle seçilmiş gibiydi. Her sahnesi ayrı bir renkli olan O Ses Türkiye'ye dün damga vuran 3 isim; 19 yaşındaki yarışmacı İlayda, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç oldu. Antalya'da yaşayan, Almanya'da doğup büyüyen İlayda sesiyle özellikle Ebru ve Oğuzhan'ı derinden etkilemeyi başardı. 4 Jüriden sadece ikisi dönerken; aralarındaki muhabbet sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Detaylar diğer sayfada!

28 Kas 2021 - 09:41 Ankara- Yaşam

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