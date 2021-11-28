28 Kas 2021 - 10:19 Güncelleme: 28 Kas 2021 - 10:39
Konuşanlar'da Konuğa Büyük Darbe! Hayatının Hatasını Yaptı, Hasan Can Kaya Affetmedi! "Bir Tır Kız..." Öyle Bir Şey Dedi ki; Herkesin Ağzı Açık Kaldı!
Konuşanlar, her bölümüyle izleyicileri Exxen'de bir araya toplamaya devam ediyor. Programın yapım ve sunucusu Hasan Can Kaya; konuklarla oldukça eğlenceli sohbetler kurarken, 43. bölümüyle birlikte izleyenlerin karşısına çıkan Konuşanlar'daki son seyirci muhabbeti herkesin gülme sınırlarını zorlamasına sebep oldu.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanmakta olan Konuşanlar programı; 43. bölümüyle birlikte herkesi güldürdü. Seyirci ve Hasan Can Kaya arasında yaşanan muhabbet ise sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.