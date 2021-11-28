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28 Kas 2021 - 10:19

Konuşanlar'da Konuğa Büyük Darbe! Hayatının Hatasını Yaptı, Hasan Can Kaya Affetmedi! "Bir Tır Kız..." Öyle Bir Şey Dedi ki; Herkesin Ağzı Açık Kaldı!

Konuşanlar, her bölümüyle izleyicileri Exxen'de bir araya toplamaya devam ediyor. Programın yapım ve sunucusu Hasan Can Kaya; konuklarla oldukça eğlenceli sohbetler kurarken, 43. bölümüyle birlikte izleyenlerin karşısına çıkan Konuşanlar'daki son seyirci muhabbeti herkesin gülme sınırlarını zorlamasına sebep oldu.