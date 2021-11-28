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28 Kas 2021 - 11:05

MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi? 28 Kasım MasterChef Türkiye'de elenen isim kim? Görkem mi, Araz mı?

TV8 ekranlarının yıldız programı olan ve Türkiye genelinde en sevilen yarışma olarak dikkatleri üzerine çeken Masterchef Türkiye 2021'le ilgili olarak "Masterchef'te bu hafta kim elendi?" "28 Kasım Masterchef elenen isim", "Masterchef kim elendi?" Soruları, günün en çok araştırılan konuları arasında yerini alarak kendini gösterdi.