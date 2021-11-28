MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi? 28 Kasım MasterChef Türkiye'de elenen isim kim? Görkem mi, Araz mı?
TV8 ekranlarının yıldız programı olan ve Türkiye genelinde en sevilen yarışma olarak dikkatleri üzerine çeken Masterchef Türkiye 2021'le ilgili olarak "Masterchef'te bu hafta kim elendi?" "28 Kasım Masterchef elenen isim", "Masterchef kim elendi?" Soruları, günün en çok araştırılan konuları arasında yerini alarak kendini gösterdi.
Masterchef Türkiye'de final tarihi yaklaşıyor, yaklaşıyor yaklaşmasına fakat bu yaklaşımla doğru orantıda programdaki gerilim, yarışmacılar arasında yaşanan atışma da git gide artış gösteriyor. Her Pazar bir kişinin kariyerinin sona erdiği Masterchef'te; bu gerilimle birlikte bugünün elenen ismi ve açıklamaları oldukça merak ediliyor. Peki, Masterchef'te bugün kim elendi? Yarışmaya veda eden isim kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.