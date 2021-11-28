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28 Kas 2021 - 11:12

Masterchef'te Yılın En Büyük İfşası Geldi! Bugün Gece Veda Edecek İsim Kesinleşti! Görkem mi, Araz mı? Herkes Merak Ediyordu! İşte O İsim...

Masterchef'te yılın en büyük ifşası yapıldı. Bugün gece saatlerinde Masterchef kariyeri sona erecek olan yarışmacının kim olduğu belli oldu. 28 Kasım 2021 tarihinde ekranlara gelecek Masterchef bölümünü büyük bir merakla bekleyen ve bu merakla birlikte; büyük bir odakla yarışmaya odaklanan izleyiciler, kısa süre önce verilen ifşa bilgisinde Görkem ve Araz isimlerini görmüşlerdi. Bugün ortaya atılan iddiaya göre elenen isim kesinleşti. Peki, Görkem mi, yoksa Araz mı?