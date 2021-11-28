Masterchef'te Yılın En Büyük İfşası Geldi! Bugün Gece Veda Edecek İsim Kesinleşti! Görkem mi, Araz mı? Herkes Merak Ediyordu! İşte O İsim...
Masterchef'te yılın en büyük ifşası yapıldı. Bugün gece saatlerinde Masterchef kariyeri sona erecek olan yarışmacının kim olduğu belli oldu. 28 Kasım 2021 tarihinde ekranlara gelecek Masterchef bölümünü büyük bir merakla bekleyen ve bu merakla birlikte; büyük bir odakla yarışmaya odaklanan izleyiciler, kısa süre önce verilen ifşa bilgisinde Görkem ve Araz isimlerini görmüşlerdi. Bugün ortaya atılan iddiaya göre elenen isim kesinleşti. Peki, Görkem mi, yoksa Araz mı?
Masterchef Türkiye 2021'de eleme heyecanı devam ediyor. Her hafta bir kişinin veda ettiği TV8'in yıldız programı Masterchef Türkiye 2021'de yayın hayatının başlamasıyla birlikte ifşaların ardı arkası kesilmez hale geldi. Bugün kimin eleneceğini merak eden ve heyecanla akşam ekranlara gelecek bölümü bekleyen seyirciler; yayınlanan ifşayla birlikte "doğru çıktığı takdirde" meraklarını giderecekler. Peki, bu hafta elenen isim kim?
Detaylar diğer sayfada!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.