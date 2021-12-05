Masterchef Yarışmacıları Şeflerin Önünde Birbirine Girdi! Çekimler Durdu, Güvenlik Müdahale Etti! Acun Medyada Büyük Skandal…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen son bölümde bir kişinin eleneceği biliniyordu. Pancarla altı kişi en iyi tabağı çıkartmaya çalıştı ve şeflere sundu. Tam da o sırada Görkem ve Tahsin arasında skandal bir tartışma yaşandı. Tam şeflerin önünde öyle şeyler dediler ki, gündeme bomba gibi giriş yaptılar. İşte merak edilen tüm detaylar…

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