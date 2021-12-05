Masterchef Yarışmacıları Şeflerin Önünde Birbirine Girdi! Çekimler Durdu, Güvenlik Müdahale Etti! Acun Medyada Büyük Skandal…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yarışmacılar birbirine girdi. Şeflerin önünde öyle bir tartışma yaşandı ki, birçok kişi sarf edilen sözlerin ağızlara alınmayacak olduğunu dile getirdiler. Birçok kişi ise çekimlerin bile durdurulduğunu dile getirdi. Peki, yarışmacılar neden birbirine girdi?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen son bölümde bir kişinin eleneceği biliniyordu. Pancarla altı kişi en iyi tabağı çıkartmaya çalıştı ve şeflere sundu. Tam da o sırada Görkem ve Tahsin arasında skandal bir tartışma yaşandı. Tam şeflerin önünde öyle şeyler dediler ki, gündeme bomba gibi giriş yaptılar. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.