Kanunsuz Topraklar Yeni bölüm ne zaman? Kanunsuz Topraklar 9. Bölüm bugün var mı? İşte Fox Tv Yayın Akışı

Davut son anda ortaya çıkarak Malik Paşazade ve Ali Gelik’in ortaklık planlarını suya düşürür. Malik Bey kaçarcasına uzaklaşır oradan. Gecenin ilerleyen saatlerinde kulüp boşalır; iki aşık baş başa kalırlar.

Gülfem, Davut’a gerçekleri bir bir anlatır. Sevdalarını yaşamak için artık aralarında hiçbir engel kalmamıştır. Ama kul kurarken gülermiş ya kader hep; Malik Bey sırra kadem basar o gece… Gülfem’in babası sanki yer yarılmış ve içine girmiştir… Davut ve Gülfem el ele verip onu tüm Zonguldak’ta bulmaya çalışırlar.

Bu sırada Ali Gelik, Fransızlarla birlikte madeni ele geçirmek için şeytanca oyunlar oynamaya devam eder. Davut ve Gülfem tüm bu zorluklarla karşı el ele verip çarpışırken öyle bir şey yaşanır ki bir anda her şey altüst olur yine… Ama ne demişler; aşk zorluklara karşı göğüs germektir…

KANUNSUZ TOPRAKLAR 9. BÖLÜMÜYLE 1 ARALIK ÇARŞAMBA SAAT 20.00’DE FOX’TA!