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29 Kas 2021 - 13:54

Kardeşlerim Dizisindeki Acı Vedanın Nedeni Ortaya Çıktı! Kavga Ettiği, Yumrukların Havada Uçuştuğu Denilmişti, Kadir’den Şok Açıklama Geldi! Meğer…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de acı vedanın perde arkasında büyük sır resmen ortaya çıktı. Kavga ettiği hatta yumrukların havada uçuştuğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü fakat dizinin Kadir’i Halit Özgür Sarı’dan açıklama geldi! Peki, neler oluyor?