- 29 Kas 2021 - 14:10 G: 29 Kas 2021 - 14:15

Zerrin Özer İntihar mı Etti? Bittiği Anı Resmen Gösterdi, Görenler Şoke Oldu! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Neler Oluyor?

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddialar herkesi şaşkına çevirdi. Zerrin Özer’in intihar ettiği iddiası sosyal medyada da geniş yankı buldu. Çok sevdiği köpeği Hurma’yı kaybedince dünyası yıkılan Zerrin Özer ile ilgili son detaylar haberimizde...

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddialar herkesi şaşkına çevirdi. Zerrin Özer’in intihar ettiği iddiası sosyal medyada da geniş yankı buldu. Çok sevdiği köpeği Hurma’yı kaybedince dünyası yıkılan Zerrin Özer, dostlarına “Ben bu acıyla nasıl yaşarım” diye sormuştu. Zerrin Özer, peş peşe aldığı sakinleştirici iğneler yüzünden vücut dengesini kaybederken şimdi de intihar ettiği iddiaları ile gündeme geldi…


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29 Kas 2021 - 14:10 - Magazin

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