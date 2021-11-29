Zerrin Özer İntihar mı Etti? Bittiği Anı Resmen Gösterdi, Görenler Şoke Oldu! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Neler Oluyor?
Magazin gündemine bomba gibi düşen iddialar herkesi şaşkına çevirdi. Zerrin Özer’in intihar ettiği iddiası sosyal medyada da geniş yankı buldu. Çok sevdiği köpeği Hurma’yı kaybedince dünyası yıkılan Zerrin Özer ile ilgili son detaylar haberimizde...
Magazin gündemine bomba gibi düşen iddialar herkesi şaşkına çevirdi. Zerrin Özer’in intihar ettiği iddiası sosyal medyada da geniş yankı buldu. Çok sevdiği köpeği Hurma’yı kaybedince dünyası yıkılan Zerrin Özer, dostlarına “Ben bu acıyla nasıl yaşarım” diye sormuştu. Zerrin Özer, peş peşe aldığı sakinleştirici iğneler yüzünden vücut dengesini kaybederken şimdi de intihar ettiği iddiaları ile gündeme geldi…
Detaylar diğer sayfada!
29 Kas 2021 - 14:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.