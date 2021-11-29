Şarkılar Bizi Söyler’de Büyük Skandal! Hakan Altun Kararı Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu…
Yayın hayatına girdiği günden beri büyük bir beğeni ile takip edilen Şarkılar Bizi Söyler programı gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan programda alınan Hakan Altun ile ilgili şok edici detay haberimizde...
Yayın hayatına girdiği günden beri büyük bir beğeni ile takip edilen Şarkılar Bizi Söyler programı gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan programda alınan Hakan Altun kararı herkesi şaşkına çevirdi. Hakan Altun’un Şarkılar Bizi Söyler programından ayrıldığı iddiası sosyal medyada çok konuşuldu. Milyonların sevgilisi olan ünlü şarkıcı Hakan Altun’dan bu konuyla ilgili beklenen açıklama geldi…
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29 Kas 2021 - 14:23 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.