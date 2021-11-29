- 29 Kas 2021 - 14:23 G: 29 Kas 2021 - 14:29

Şarkılar Bizi Söyler’de Büyük Skandal! Hakan Altun Kararı Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu…

Yayın hayatına girdiği günden beri büyük bir beğeni ile takip edilen Şarkılar Bizi Söyler programı gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan programda alınan Hakan Altun ile ilgili şok edici detay haberimizde...

Yayın hayatına girdiği günden beri büyük bir beğeni ile takip edilen Şarkılar Bizi Söyler programı gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan programda alınan Hakan Altun kararı herkesi şaşkına çevirdi. Hakan Altun’un Şarkılar Bizi Söyler programından ayrıldığı iddiası sosyal medyada çok konuşuldu. Milyonların sevgilisi olan ünlü şarkıcı Hakan Altun’dan bu konuyla ilgili beklenen açıklama geldi…


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29 Kas 2021 - 14:23 - Dizi Haberleri

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