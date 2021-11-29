Masterchef Danilo Şef Saç Mı Ektirdi? Protez Saçları Masterchef’e Damgasını Vurdu! Herkes Şokta... “Şefim Ne Yaptın Sen?”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Danilo Şef, saç ektirdiği yönünde gündeme gelen haberle şok etti. Protez saçları Masterchef’in son bölümüne damgasını vururken; yorumlar ise gırla gelmeye başladı! Birçok kişi Masterchef jüri üyesi olan Danilo Şef’in saçlarını gördükten sonra “Şefim sen ne yaptın kendine” yorumlarında bulundu. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın ilk sezonu hariç tüm sezonlarda yer alan Masterchef jüri üyesi Danilo Şefin değişikliği şoke etti. Kısa bir süre önce eşi Tuğçe Demirbilek Zanna’yla boşanma kararı alan Danilo Şefin yeni hali ise ağızları açık bıraktı. Özellikle dün akşam ekranlara gelen son bölümdeki değişikliği gözle görülür bir şekilde fark edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.