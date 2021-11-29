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29 Kas 2021 - 20:51

Masterchef Danilo Şef Saç Mı Ektirdi? Protez Saçları Masterchef’e Damgasını Vurdu! Herkes Şokta... “Şefim Ne Yaptın Sen?”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Danilo Şef, saç ektirdiği yönünde gündeme gelen haberle şok etti. Protez saçları Masterchef’in son bölümüne damgasını vururken; yorumlar ise gırla gelmeye başladı! Birçok kişi Masterchef jüri üyesi olan Danilo Şef’in saçlarını gördükten sonra “Şefim sen ne yaptın kendine” yorumlarında bulundu. Peki, neler oluyor?