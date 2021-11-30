- 30 Kas 2021 - 19:24

Masterchef Danilo Şef'in İnanılmaz Hamlesi! Eşinden Boşanıyordu.... Değişim Başladı, Görenler Danilo Zanna'yı Tanıyamayacak!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Danilo Şef, saç ektirdiği yönünde gündeme gelen haberle şok etti. Protez saçları Masterchef’in son bölümüne damgasını vururken; yorumlar ise gırla gelmeye başladı! Birçok kişi Masterchef jüri üyesi olan Danilo Şef’in saçlarını gördükten sonra “Şefim sen ne yaptın kendine” yorumlarında bulundu. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın ilk sezonu hariç tüm sezonlarda yer alan Masterchef jüri üyesi Danilo Şefin değişikliği şoke etti. Kısa bir süre önce eşi Tuğçe Demirbilek Zanna’yla boşanma kararı alan Danilo Şefin yeni hali ise ağızları açık bıraktı. Özellikle dün akşam ekranlara gelen son bölümdeki değişikliği gözle görülür bir şekilde fark edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Kas 2021 - 19:24 Ankara- Yaşam

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