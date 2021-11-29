Masterchef Pelin Depresyona Girdi! Masterchef Sonrasındaki İlk Hamlesi Ağızları Açık Bıraktı, Resmen Silip Attı! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşuluyordu…
TV8 ekranlarının en sevişen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten ayrılan Pelin Zaman, depresyona girdi! Masterchef yarışmasından dün akşam ekranlara gelen son bölümde elenen yarışmacı, öyle bir hamlede bulundu ki, “Silip attı” yorumları yapıldı. Danilo Şefle sevgili olduğu konuşulan Mastechef Pelin’in hamlesi…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Masterchef Pelin, gündeme bomba gibi düşmüştü. Tüm şeflerden övgü dolu yorumlar alan Masterchef Pelin, elenmesinin ardından ise gözyaşlarına boğulan Pelin Zaman’ın telefonu eline alır almaz yaptığı ilk şey ise ağızları açık bıraktı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.