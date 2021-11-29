Masterchef Pelin Depresyona Girdi! Masterchef Sonrasındaki İlk Hamlesi Ağızları Açık Bıraktı, Resmen Silip Attı! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşuluyordu…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Masterchef Pelin, gündeme bomba gibi düşmüştü. Tüm şeflerden övgü dolu yorumlar alan Masterchef Pelin, elenmesinin ardından ise gözyaşlarına boğulan Pelin Zaman’ın telefonu eline alır almaz yaptığı ilk şey ise ağızları açık bıraktı. Peki, neler oluyor?

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