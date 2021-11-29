- 29 Kas 2021 - 14:55 G: 29 Kas 2021 - 15:02

Masterchef Pelin Depresyona Girdi! Masterchef Sonrasındaki İlk Hamlesi Ağızları Açık Bıraktı, Resmen Silip Attı! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşuluyordu…

TV8 ekranlarının en sevişen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten ayrılan Pelin Zaman, depresyona girdi! Masterchef yarışmasından dün akşam ekranlara gelen son bölümde elenen yarışmacı, öyle bir hamlede bulundu ki, “Silip attı” yorumları yapıldı. Danilo Şefle sevgili olduğu konuşulan Mastechef Pelin’in hamlesi…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Masterchef Pelin, gündeme bomba gibi düşmüştü. Tüm şeflerden övgü dolu yorumlar alan Masterchef Pelin, elenmesinin ardından ise gözyaşlarına boğulan Pelin Zaman’ın telefonu eline alır almaz yaptığı ilk şey ise ağızları açık bıraktı. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

29 Kas 2021 - 14:55 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Danilo Şef Saç Mı Ektirdi? Protez Saçları Masterchef’e Damgasını Vurdu! Yorumlar Gırla Geliyor! “Şefim Ne Yaptın Sen?” mask
Masterchef Danilo Şef Saç Mı Ektirdi? Protez Saçları Masterchef’e Damgasını Vurdu! Yorumlar Gırla Geliyor! “Şefim Ne Yaptın Sen?”
MasterChef'te Eren Kaşıkçı'nın Sakalsız Halini Görenler Gözlerine İnanamadı! Eren Kaşıkçı Kimdir, Kaç Yaşında, Asıl Mesleği Nedir? mask
MasterChef'te Eren Kaşıkçı'nın Sakalsız Halini Görenler Gözlerine İnanamadı! Eren Kaşıkçı Kimdir, Kaç Yaşında, Asıl Mesleği Nedir?
MasterChef 2021 Full İzle! 29 Kasım 2021 MasterChef 123 Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 29 Kasım 2021 MasterChef 123 Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Masterchef Pelin Yarışmadan Elenmedi Çekildi! Bir Emre Büber Vakası Daha Yaşandı, Canlı Yayında Her Şeyi Açıkladı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Pelin Yarışmadan Elenmedi Çekildi! Bir Emre Büber Vakası Daha Yaşandı, Canlı Yayında Her Şeyi Açıkladı! Neler Oluyor?
MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi? 28 Kasım MasterChef Türkiye'de elenen isim kim? Görkem mi, Araz mı, Pelin Mi? mask
MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi? 28 Kasım MasterChef Türkiye'de elenen isim kim? Görkem mi, Araz mı, Pelin Mi?
Masterchef Yarışmasında Kazanan Takım Netleşti! O Takım Kazandı... Sosyal Medya Yıkılıyor, Mehmet Şef Şok İçerisinde! İki İsmin Ayağı Kaydı, Çamura Düştü… mask
Masterchef Yarışmasında Kazanan Takım Netleşti! O Takım Kazandı... Sosyal Medya Yıkılıyor, Mehmet Şef Şok İçerisinde! İki İsmin Ayağı Kaydı, Çamura Düştü…
Masterchef'te Burcu, Dilara'ya Öyle Şeyler Yaşattı ki; Gören - Duyan Herkesin Resmen Kanı Dondu! Stüdyo Ayaklandı, Şeflerin Bile Yüzü Değişti! mask
Masterchef'te Burcu, Dilara'ya Öyle Şeyler Yaşattı ki; Gören - Duyan Herkesin Resmen Kanı Dondu! Stüdyo Ayaklandı, Şeflerin Bile Yüzü Değişti!
Masterchef Pelin Çok Ağır Rest Çekti, Sektör Tamamen Değişti! Masterchef'ten Çekildi, Şimdi Milyoner Olacak! Acun Ilıcalı Şok... mask
Masterchef Pelin Çok Ağır Rest Çekti, Sektör Tamamen Değişti! Masterchef'ten Çekildi, Şimdi Milyoner Olacak! Acun Ilıcalı Şok...
Masterchef'te Yılın En Büyük İfşası Geldi! Bugün Gece Veda Edecek İsim Kesinleşti! Görkem mi, Araz mı? Herkes Merak Ediyordu! İşte O İsim... mask
Masterchef'te Yılın En Büyük İfşası Geldi! Bugün Gece Veda Edecek İsim Kesinleşti! Görkem mi, Araz mı? Herkes Merak Ediyordu! İşte O İsim...
Masterchef Hasan ve Doktor Hülya Aşkı Bitti! Pelin’le Büyük Aşk Resmen Başlıyor, Acun Ilıcalı’nın Önünde Sinyaller Verildi! Neler Oluyor? mask
Masterchef Hasan ve Doktor Hülya Aşkı Bitti! Pelin’le Büyük Aşk Resmen Başlıyor, Acun Ilıcalı’nın Önünde Sinyaller Verildi! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Danilo Şef Saç Mı Ektirdi? Protez Saçları Masterchef’e Damgasını Vurdu! Yorumlar Gırla Geliyor! “Şefim Ne Yaptın Sen?” mask
Masterchef Danilo Şef Saç Mı Ektirdi? Protez Saçları Masterchef’e Damgasını Vurdu! Yorumlar Gırla Geliyor! “Şefim Ne Yaptın Sen?”
Şarkılar Bizi Söyler’de Büyük Skandal! Hakan Altun Kararı Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu… mask
Şarkılar Bizi Söyler’de Büyük Skandal! Hakan Altun Kararı Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu…
Zerrin Özer İntihar mı Etti? Bittiği Anı Resmen Gösterdi, Görenler Şoke Oldu! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Neler Oluyor? mask
Zerrin Özer İntihar mı Etti? Bittiği Anı Resmen Gösterdi, Görenler Şoke Oldu! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Neler Oluyor?
Kardeşlerim Dizisindeki Acı Vedanın Nedeni Ortaya Çıktı! Kavga Ettiği, Yumrukların Havada Uçuştuğu Denilmişti, Kadir’den Şok Açıklama Geldi! Meğer… mask
Kardeşlerim Dizisindeki Acı Vedanın Nedeni Ortaya Çıktı! Kavga Ettiği, Yumrukların Havada Uçuştuğu Denilmişti, Kadir’den Şok Açıklama Geldi! Meğer…
Kanunsuz Topraklar Yeni bölüm ne zaman? Kanunsuz Topraklar 9. Bölüm bugün var mı? İşte Fox Tv Yayın Akışı mask
Kanunsuz Topraklar Yeni bölüm ne zaman? Kanunsuz Topraklar 9. Bölüm bugün var mı? İşte Fox Tv Yayın Akışı
Aşk Mantık İntikam Dizisinin Güzeli Burcu Özberk Kimdir, Kaç Yaşında, Kaç Kilo, Boyu Kaç Cm? Burcu Özberk Nereli, Hangi Okuldan Mezun? mask
Aşk Mantık İntikam Dizisinin Güzeli Burcu Özberk Kimdir, Kaç Yaşında, Kaç Kilo, Boyu Kaç Cm? Burcu Özberk Nereli, Hangi Okuldan Mezun?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status