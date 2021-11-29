Masterchef Mavi Takım Kaptanı İfşa Edildi! Önlüğü Herkesten Önce Giyecek, Resti Çekecek! Kıyamet Kadrosu Oluşturuluyor!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mavi takım kaptanı resmen ifşa edildi! Mavi takım kaptanlığını kazanarak herkesten önce önlüğünü giyecek olan ismin bu hafta kıyameti koparacağı da düşünülüyor! Birçok kişi ise “Her şey gümbürtüye gidebilir! Bu hafta rest haftası” yorumlarını yaptılar. Peki, ifşa edilen Mavi takım kaptanı kim oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Araz, Pelin ve Safanur son üçe kalmıştı. Bu üç isimden ise Pelin yarışmaya ve hayallerine veda eden isim olmuştu. Şimdi ise Pelin olmadan yeni bir hafta başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.