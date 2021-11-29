Masterchef Mavi Takım Kaptanı İfşa Edildi! Önlüğü Herkesten Önce Giyecek, Resti Çekecek! Kıyamet Kadrosu Oluşturuluyor!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Araz, Pelin ve Safanur son üçe kalmıştı. Bu üç isimden ise Pelin yarışmaya ve hayallerine veda eden isim olmuştu. Şimdi ise Pelin olmadan yeni bir hafta başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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