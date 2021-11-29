- 29 Kas 2021 - 20:56

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Aşkı Bitti! Geçmişlerine İhanet Edemediler, Gözler Önüne Serdiler! Ayrılık Sebepleri Ortaya Çıktı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir aşkı resmen bitti! Gündeme bomba gibi düşen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ise geçmişlerine ihanet edemediler ve gözler önüne serdiler! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir’in ayrılık sebebi ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Meğer ikili…

TV8 ekranlarında yayımlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer aldığı sıralarda Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’la sevgili olduğunu “Yılın ilk aşk bombası” olarak açıklamıştı. İkilinin sevgili olduğunu duyurması Yağmur Tanrısevsin cephesinde kıyamete neden olmuştu. Oğuzhan Koç’un eşli sevgilisi olan Yağmur Tanrısevsin, en yakın arkadaşı Demet Özdemir’le sevgili olduğunu duyunca; her ikisini de takipten çıkmıştı. Aynı zamanda Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak’ta Oğuzhan Koç’u takipten çıkartmıştı. Şimdi ise ikili büyük bir kriz yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Kas 2021 - 20:56 Ankara- Yaşam

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