Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Aşkı Bitti! Geçmişlerine İhanet Edemediler, Gözler Önüne Serdiler! Ayrılık Sebepleri Ortaya Çıktı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir aşkı resmen bitti! Gündeme bomba gibi düşen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ise geçmişlerine ihanet edemediler ve gözler önüne serdiler! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir’in ayrılık sebebi ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Meğer ikili…
TV8 ekranlarında yayımlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer aldığı sıralarda Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’la sevgili olduğunu “Yılın ilk aşk bombası” olarak açıklamıştı. İkilinin sevgili olduğunu duyurması Yağmur Tanrısevsin cephesinde kıyamete neden olmuştu. Oğuzhan Koç’un eşli sevgilisi olan Yağmur Tanrısevsin, en yakın arkadaşı Demet Özdemir’le sevgili olduğunu duyunca; her ikisini de takipten çıkmıştı. Aynı zamanda Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak’ta Oğuzhan Koç’u takipten çıkartmıştı. Şimdi ise ikili büyük bir kriz yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.