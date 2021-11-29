Anasayfa/

Foto Galeri/

29 Kas 2021 - 20:56

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Aşkı Bitti! Geçmişlerine İhanet Edemediler, Gözler Önüne Serdiler! Ayrılık Sebepleri Ortaya Çıktı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir aşkı resmen bitti! Gündeme bomba gibi düşen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ise geçmişlerine ihanet edemediler ve gözler önüne serdiler! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir’in ayrılık sebebi ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Meğer ikili…